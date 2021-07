Juventus, Vrioni va allo Swarovski Tirol. Il comunicato del club bianconero

vedi letture

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato la partenza di Giacomo Vrioni, calciatore della Prima Squadra, in direzione Swarovski Tirol, formazione della prima divisione austriaca: "Anche Giacomo Vrioni il prossimo campionato lo giocherà in prestito e nello specifico al WSG Swarovski Tirol, nella massima serie austriaca. Prestito annuale anche per lui, dopo un anno e mezzo in bianconero. Arrivato a gennaio 2020, ha indossato in 11 occasioni la maglia della Juventus Under 23, vincendo proprio come Zanimacchia la Coppa Italia di Serie C. In questa stagione ha subìto un grave infortunio a novembre, rientrando tra i convocati in primavera. Non sono mancate, però, le soddisfazioni: Giacomo, infatti, ha segnato il rigore che ha permesso alla squadra di Mister Lamberto Zauli di superare 1-0 la Carrarese e di qualificarsi matematicamente con una giornata di anticipo ai play-off".