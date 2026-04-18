Juventus-Zhegrova, futuro da decifrare: finora non ha convinto e lui cerca più spazio

Il futuro di Edon Zhegrova resta un punto interrogativo in casa Juventus. A oggi non ci sono decisioni prese, né indicazioni definitive, ma una cosa è certa: tutto verrà valutato al termine della stagione. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.

L’esterno offensivo è consapevole delle riflessioni in corso sul suo conto, ma al momento preferisce concentrarsi esclusivamente sul campo. Torino, però, non gli dispiace affatto: l’ambiente, i tifosi e il rapporto con Luciano Spalletti lo hanno convinto. Il nodo principale riguarda il minutaggio: Zhegrova vorrebbe maggiore continuità, soprattutto ora che negli allenamenti sta trovando ritmo e fiducia.

Già a gennaio il tema si era presentato, con l’interesse del Monaco poi rimasto senza sviluppi. Il giocatore aveva scelto di restare per giocarsi le sue carte nella seconda parte di stagione, ma il rendimento non è stato sufficiente a ribaltare completamente le gerarchie.

Non sono mancati spunti positivi, spesso da subentrato, anche se poco incisivi nei momenti chiave. Emblematico l’errore contro il Galatasaray, con una chance decisiva fallita che avrebbe potuto cambiare il percorso europeo. A fine stagione le parti si confronteranno: tra desiderio di restare e possibili offerte, la sensazione è che per Zhegrova sia arrivato il momento delle scelte.