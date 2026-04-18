Dalla Turchia: Zhegrova piace al Besiktas. Allenatore e presidente spingono per l'affare

Edon Zhegrova è un vero e proprio oggetto misterioso. Acquistato dalla Juventus la scorsa estate in cambio di 15,5 milioni finiti nelle casse del Lilla, l'esterno d'attacco kosovaro non ha lasciato grandi ricordi in bianconero. Un impiego ridotto all'osso (447 minuti tra tutte le competizioni) senza gol e assist, con soli 3 minuti nelle ultime 5 partite, riflettono chiaramente le gerarchie fissate da Luciano Spalletti.

Intanto, con l'avvicinarsi del prossimo mercato estivo, il futuro del giocatore classe '99 potrebbe cambiare presto. Infatti, dopo appena un anno all'ombra della Mole Antonelliana, Zhegrova potrebbe finire in Turchia. Secondo le indiscrezioni fornite da Fanatik, noto quotidiano, il Besiktas avrebbe già chiesto informazioni sul conto dell'ex Lilla all'agente, in merito alle condizioni contrattuali.

Ma c'è di più: l'allenatore delle aquile bianconere Sergen Yalcin e il coordinatore generale della prima squadra Serkan Recber si stanno concentrando su questo affare. Vogliono mettere le mani su Zhegrova, e anche il presidente Serdal Adali svolgerà un ruolo attivo in questo senso. Per rendere possibile il trasferimento del 27enne nel club turco.

Con la maglia della Nazionale kosovara vanta 46 presenze e 5 gol, dopo aver disputato la finale dei play-off per il Mondiale disputata dal suo Paese contro la Turchia. Ma il sogno della Coppa del Mondo si è infranto sul più bello.