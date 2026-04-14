Juve, il Besiktas su Zhegrova: sondaggio con l'agente, la volontà del giocatore

In estate si respirerà aria di rivoluzione alla Juventus. La rosa non verrà smantellata, ma la dirigenza bianconera apporterà ritocchi importanti in diverse zone di campo, per rispettare la parola data a Luciano Spalletti nel momento del rinnovo fino al 2028. In questo senso però non ci si aspettano solo ingressi, ma anche uscite e tra gli altri potrebbe levare le tende dopo appena una stagione a Torino Edon Zhegrova.

Secondo quanto riportato da Fanatik, quotidiano turco, un club turco si sarebbe avvicinato fortemente all'esterno offensivo kosovaro: si tratta del Besiktas, già impegnato nelle manovre di mercato per la nuova stagione. Le Aquile bianconere, che a fine campionato si separeranno da Rashica, hanno messo gli occhi su un altro connazionale, appuntandosi in agenda il nome di Zhegrova.

Il 27enne, prelevato la scorsa estate dalla Juventus in cambio di 15 milioni circa e contratto firmato fino al 2030, avrebbe scaturito l'interesse del club turco che avrebbe già contattato l'agente del giocatore per raccogliere informazioni sulle condizioni contrattuali. Non solo: secondo quanto riferito, Zhegrova sarebbe proiettato ad un cambio di club e di maglia al termine del campionato, dopo una stagione con impiego ridotto all'osso (447 minuti tra tutte le competizioni) senza gol e assist.

Tuttavia, con la maglia della Nazionale kosovara vanta 46 presenze e 5 gol, dopo aver disputato la finale dei play-off per il Mondiale disputata dal suo Paese contro la Turchia.