Karamoh ed Hernani spingono il Parma sul 2-0: Spezia sottotono dopo i primi 45'

Il Parma termina il primo tempo avanti 2-0 sullo Spezia al Picco dopo un primo tempo ordinato dove gli uomini di D'Aversa sono stati cinici a sfruttare al massimo le occasioni da gol. I Ducali passano in vantaggio al 17' grazie ad una grande azione di Karamoh, che di fisico supera Bastoni, entra in area e dopo un breve stop, calcia di forza col mancino battendo Provedel. Al 25' arriva anche il raddoppio grazie al bel colpo di tacco al centro dell'area da parte di Hernani che sfrutta l'errore di posizionamento della difesa spezzina e il cross da sinistra di Brunetta per segnare il 2-0. Italiano manda in campo Verde al posto di Saponara infortunato alla caviglia ed è proprio il nuovo entrare a scaldare i guantoni di Sepe al 33'. Poco dopo Maggiore segna su bellissimo cross di Bastoni dalla sinistra, ma la posizione dell'esterno è in fuorigioco e dunque Orsato, avvisato dal Var, è costretto ad annullare il 2-1.

