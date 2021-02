Klose: "Rangnick-Milan? Non so cosa c'è stato, ma Pioli è bravo e può vincere lo scudetto"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Miroslav Klose, ex attaccante e attuale vice allenatore al Bayern Monaco, ha commentato così la scelta del Milan di puntare su Pioli e non su Rangnick: "Non so se fra il Milan e Rangnick ci sia effettivamente stato qualcosa. Io posso dire che Pioli è molto bravo: è onesto, è umano, è completo. Migliora i giocatori. Ha semplicemente bisogno di tempo. Deve conoscere i giocatori e loro devono conoscere lui. Che cosa pretende l’allenatore in allenamento? Che cosa i giocatori? Serve tempo. Se il Milan darà a Pioli la possibilità di lavorare a lungo, allora sarà vincente. La squadra può anche vincere lo scudetto".