La settimana dedicata alle coppe europee si chiude con un bilancio positivo per le italiane, con le vittorie per Inter, Milan, Juve e Atalanta, oltre ai pareggi di Roma e Napoli. Ma cosa può lasciare a queste squadre questo turno europeo? Ecco cosa hanno detto gli opinionisti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "Non ci sono particolari indicazioni. Non è che ti porti queste sensazioni e vai avanti in campionato. Anzi, vedo qualche insidia in più".

Massimo Bonanni: "Sono stato stupito dalla Roma a Parigi, una partita di personalità, che mi dà conferme come quella col Madrid. Ha fatto una partita importante contro i campioni d'Europa e del Mondo. L'Inter ha fatto quello che doveva fare, il Napoli ha fatto una buonissima partita contro un City sì in difficoltà ma costruito per vincere".

Daniele Garbo: "Una settimana positiva in Europa, ma credo che l'impresa di giornata sia il pari della Roma a Parigi, e il modo in cui è arrivato questo pareggio. Ha affrontato il PSG con personalità. Vista la formazione ho avuto dei dubbi, invece ha proprio indovinato la partita. E conferma che la Roma è una grande squadra. E' un pari contro i migliori in Europa che dà grande fiducia anche in campionato. Con questa mentalità, lo Scudetto arriverà senz'altro a Trigoria".

Enzo Bucchioni: "La crescita ulteriore del Milan. Abbiamo visto nelle precedenti partite europee dei turnover e quanta fatica ha fatto. Ora anche le secondo linee sono al livello degli altri. Poi ci sarà il mercato, se faranno qualcosa può lottare per lo Scudetto. Se compra un attaccante, come ha promesso Cardinale, può lottare. Il Napoli mi ha impressionato con la personalità messa in una sfida difficile. Già in altre partite di cartello si è vista. Voglio vedere se col Sassuolo l'atteggiamento è lo stesso, allora posso dire che lo stiamo recuperando questo Napoli".

Simone Braglia: "La crescita del Milan e che la Roma è una grande squadra. Per me Roma e Milan si possono giocare lo Scudetto. E il terzo incomodo può essere il Como. L'Inter è lì ma non vince il campionato".

Massimo Orlando: "Sottolineo la grande prestazione del Napoli, che mi sembra in crescita. Mi sembra si sia sistemato anche l'ambiente, stanno rientrando degli infortunati. Molto bene la Roma, bene l'Inter che ha vinto senza faticare e non è scontato in questo periodo. Il Milan fino al 2-0 inguardabile, poi le individualità hanno cambiato la partita. Ramos sta diventando però un problema. Ma se il Milan si rinforza a gennaio, se non perde punti si può giocare il titolo".