Kokorin è arrivato a Firenze. Subito incontro e cena col presidente Rocco Commisso

vedi letture

Aleksandr Kokorin è arrivato a Firenze, dopo le lunghe ed approfondite visite mediche svolte nella giornata di oggi a Roma. L’attaccante russo oramai ex Spartak Mosca, racconta Firenzeviola.it, è da poco arrivato in un hotel del centro città per incontrare e cenare insieme al presidente Rocco Commisso. Quindi si sposterà per la notte in un’altra sistemazione insieme alla famiglia, per avere i primi approcci con la squadra e con Cesare Prandelli nella giornata di domani.