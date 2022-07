Kokorin è il grande oggetto misterioso della Fiorentina. Continui rifiuti alla rescissione coi viola

Spazio anche a Aleksandr Kokorin sulle pagine di oggi de La Nazione. La Fiorentina sta tentando da tempo di risolvere la situazione con il russo, ormai da diverso tempo fuori dal progetto della società e di Italiano, che però non sembra intenzionato a rescindere il contratto che lo lega ai viola fino al 2024. Dunque, secondo il quotidiano fiorentino, prende sempre più corpo l’idea di uno svincolo a zero, operazione che non verrà effettuata prima di gennaio 2023.