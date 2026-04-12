Koné firma la rete del pareggio a Marassi: il Sassuolo riprende il Genoa, é 1-1
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Arriva il pareggio del Sassuolo al “Ferraris”. La formazione di Fabio Grosso segna la rete dell’1-1 con Muharemovic che, sugli sviluppi di un corner, colpisce trovando la risposta di Bijlow. Il più reattivo ad arrivare sulla ribattuta é Ismael Koné che gonfia la rete.
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