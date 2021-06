Konsel alla Roma: "Mourinho uomo speciale. Ma oltre a un grande tecnico ci vogliono i giocatori"

"Mourinho è un allenatore e un uomo molto speciale. Non lo conosco personalmente, non ho mai giocato contro di lui. Vediamo, finora non mi pare che siano arrivati acquisti, ma oltre a un grande allenatore ci vogliono i giocatori". Parla così Michael Konsel, ex portiere della nazionale austriaca e della Roma, nell'intervista al Corriere dello Sport: "Mourinho è importante per i tifosi e per l’ambiente. Sono sicuro che cercherà i giocatori giusti, vuole ancora vincere, questa è la sua mentalità".