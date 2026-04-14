Kostov, segnale all'Inter: "Il mio obiettivo è giocare in uno dei top 5 campionati europei"

Non ha ancora compiuto 18 anni, ma Vasilije Kostov è già finito nel mirino di molti top club. Il centrocampista della Stella Rossa piace e non poco all'Inter, che vorrebbe acquistarlo in estate, ma la concorrenza non manca. Dopo l'esordio con la Serbia e i gol segnati in Europa League e in campionato nel derby contro il Partizan Belgrado, è stato intervistato dal quotidiano serbo Zurnal: "Non sono ancora consapevole di tutto ciò che ho raggiunto. Tuttavia, credo e so di poter fare molto di più e di poter diventare un giocatore migliore".

Kostov ha ben chiaro in testa ciò che desidera: "Sono ancora un ragazzino per il calcio professionistico. Sono consapevole di essere solo all'inizio della mia carriera. Il mio obiettivo è giocare in uno dei cinque campionati top, prima però voglio lasciare un segno più profondo nella Stella Rossa e chiudere la stagione con una doppietta, per poi qualificarci per la Champions League".

Kostov parla anche di Iniesta, nato il suo stesso giorno: "Sono un giocatore più offensivo di lui, sebbene anche lui sia un centrocampista. Non c'è bisogno di sprecare parole sullo spagnolo, era davvero un maestro con il pallone". Infine si sofferma sul suo rapporto con il ds Terzic: "Mi elogia sempre e spesso mi dà consigli, si congratula con me... Abbiamo un'ottima comunicazione".