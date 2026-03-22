Kostov, nel mirino dell'Inter: "Un trasferimento estivo da qualche parte non è il mio obiettivo"

Il nuovo talento del calcio serbo si chiama Vasilije Kostov, è un trequartista di 17 anni della Stella Rossa di Belgrado e tra le squadre che lo apprezzano c'è anche l'Inter. L'intrigante classe 2008 è stato intervistato da Sportal e, tra le altre cose, ha parlato anche del suo futuro: “All’inizio della stagione non mi aspettavo granché, credevo che avrei avuto bisogno di tempo per adattarmi al calcio dei professionisti. Invece ho cominciato subito su alti livelli, in qualche modo è diventato tutto normale per me, gol e assist compresi. E iniziare a giocare partite in Europa mi ha dato molta fiducia, il primo gol segnato contro il Porto mi ha dimostrato che potevo fare ancora meglio, lavorando sempre di più”.

Quindi Kostov prosegue parlando del contesto in cui si trova attualmente, la prima divisione della Serbia: “Non posso dire che il campionato sia facile, ci sono molti giocatori forti ed esperti. Senza dubbio, però, penso di poter giocare a un livello più alto. A questo punto, per me, va benissimo: quando sono arrivato in prima squadra, mi sembrava un calcio davvero veloce, poi però mi sono rapidamente abituato e ora mi è più facile giocare”.

Kostov parla anche del suo ruolo ideale: “Io preferisco giocare da trequartista, è la mia posizione preferita e quella che faccio da quando ero piccolo, nelle giovanili della Stella Rossa. Però a centrocampo posso occupare qualsiasi posizione, non è un problema. Con gli allenatori che ho avuto mi sono trovato bene, forse un po’ meglio con Stankovic. Con Milojevic ho giocato anche da mediano. In ogni categoria sono sempre stato il migliore della Stella Rossa, per me dipende tutto dal carattere e dall’intelligenza calcistica”.

Conclusione con una rapida battuta sul futuro per Kostov: “Penso che potrei trovarmi meglio in Germania o in Italia, anche se ho già detto di non pensare troppo ai miei desideri. Un trasferimento da qualche parte quest’estate non è il mio obiettivo principale”.