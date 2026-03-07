Inter avvisata: per Kostov serve super offerta. Lo Stella Rossa rifiuta 17 milioni del Marsiglia

Il futuro di Vasilije Kostov continua a far discutere in casa Stella Rossa. Il giovane centrocampista è infatti uno dei talenti più promettenti della rosa e diversi club europei hanno già iniziato a muoversi per capire la fattibilità di un eventuale trasferimento nella prossima finestra di mercato.

Secondo quanto riportato dal portale serbo MozzartSport, nei giorni scorsi un emissario dell’Olympique Marsiglia sarebbe stato a Belgrado per incontrare il direttore sportivo del club, Zvezdan Terzic. L’obiettivo del club francese era quello di presentare una proposta concreta per assicurarsi il centrocampista, provando ad anticipare la concorrenza. La società francese avrebbe messo sul tavolo una base di circa 17 milioni di euro, con l’aggiunta di bonus legati alle prestazioni del giocatore e anche una percentuale su una futura rivendita.

I dirigenti della Stella Rossa tuttavia hanno fatto capire chiaramente che la valutazione del giocatore è decisamente più alta. In questo momento il club biancorosso ritiene che il valore del centrocampista si aggiri intorno ai 25 milioni di euro e non intende scendere sotto questa cifra. Un messaggio più o meno esplicito anche nei confronti della dirigenza dell'Inter, che da tempo segue il classe 2008 intenzionata a portarlo in Serie A la prossima estate.