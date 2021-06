Kumbulla pensa già al futuro: "Mourinho porterà alla Roma è la mentalità vincente"

Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha parlato ai microfoni di Goal.com dell'arrivo di Josè Mourinho come nuovo allenatore della Roma: "Non riesco ancora a crederci. È un sogno essere allenato da Mourinho e sarà un motivo in più per migliorare e crescere. Non ho ancora parlato con lui, ma so che lo farò quando arriverà a Roma e sarà un’esperienza incredibile. La cosa più importante che Mourinho porterà alla Roma è la mentalità vincente, ha vinto in tutte le squadre che ha allenato. Imparerò tanto, ma la cosa più importante è questa".