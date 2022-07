L'addio di De Ligt può accelerare Zaniolo-Juve: proseguono i contatti tra Cherubini e Pinto

Nicolò Zaniolo nel mirino della Juventus e i bianconeri presto inizieranno ad accelerare per la trattativa: Tuttosport oggi in edicola spiega che dopo l'addio di Matthijs de Ligt il tesoretto in cassa permetterà di piazzare colpi importanti tra cui l'azzurro dalla Roma. Cherubini e Pinto stanno parlando di un prestito oneroso con obbligo di riscatto e, in alternativa, di uno scambio tra Zaniolo e Arthur con conguaglio a favorei dei giallorossi.