L'agente di Dybala è in città: niente incontri con la Roma, ecco spiegata la sua presenza

Jorge Antun, procuratore di Paulo Dybala, in queste ore si trova a Roma anche se non avrebbe in programma un incontro con la dirigenza romanista per parlare dell'eventuale rinnovo dell'argentino. L'agente si trova nella capitale per questioni finanziarie legate agli sponsor del giocatore.

L'appuntamento tra Thiago Pinto e Antun è infatti stato fissato solo a fine stagione, quando sarà chiaro il futuro del club in chiave Champions e dove verrà discussa la clausola che lo potrebbe portare all'addio all'estero al termine del campionato in corso. A riportarlo è Il Tempo.