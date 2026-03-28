L'agente di Marianucci non ha dubbi: "Farà parte della Nazionale. Napoli? Non so se torna"

Mario Giuffredi, agente di Luca Marianucci, ha speso belle parole per il difensore che a gennaio ha lasciato il Napoli per trasferirsi in prestito al Torino e trovare maggiore continuità. Queste le sue dichiarazioni a Stile Tv: "Per me farà parte della Nazionale del futuro, ho grande stima di lui e ci credo fortemente. Non so se tornerà a Napoli, intanto speriamo che finisca il campionato nel miglior modo possibile. Di lui direi le stesse cose che ho espresso negli anni per i vari Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo e Politano. Difficilmente mi sono sbagliato, sui giocatori da Napoli".

I numeri stagionali di Marianucci

Il centrale classe 2004, cresciuto nell'Empoli, in questa stagione ha collezionato finora 2 presenze (118 minuti giocati) col Napoli e 4 (266 minuti giocati) col Torino.