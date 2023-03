L'agente di Viti a RFV: "La Fiorentina ha mostrato interesse. Lui ama Firenze e i viola"

Daniele Casciani, agente del difensore del Nizza Mattia Viti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Firenzeviola a proposito del presente e del futuro del calciatore ex Empoli ripartendo dall'interesse della Fiorentina: "C'erano degli interessamenti ma non concreti, visto il valore molto alto del cartellino. Mentre all'estero, oltre al Nizza, c'era un interesse concreto dalla Germania. Anche dall'Italia sono arrivati molti sondaggi, poi da qui a farli diventare delle richieste ufficiali ne passa. Certo è che un difensore mancino è cosa rara. Lui in maglia viola? Viti è di Firenze, ama profondamente la città e la squadra della sua città. Bisogna che, prima di tutto, le parti siano tre. Poi vediamo".