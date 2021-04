L'appello di SassuoloNews dopo le parole di De Zerbi: "Ora ascolta il cuore, non il cervello..."

vedi letture

Roberto De Zerbi dopo la vittoria contro il Milan non ha sciolto le riserve sul suo futuro. L'allenatore del Sassuolo, che ha ricevuto una importante offerta dallo Shakhtar Donetsk, ieri dopo il match ha così risposto alla domanda sul suo futuro: "Bisogna far andare d'accordo il cervello col cuore perché poi siamo professionisti e dobbiamo portare i risultati. I rapporto che ci sono tra me, giocatori e tra me e società va oltre il calcio e oggi il nostro patron Squinzi, che era milanista, sarebbe stato fiero di noi, soprattutto dopo le polemiche di ieri. Sarebbe stato molto orgoglioso di noi", ha detto De Zerbi.

Proprio su queste parole s'è soffermato il portale 'Sassuolonews', che ha così commentato le parole del tecnico bresciano e ha poi fatto un appello allo stesso: "Dispiace vederla andar via - si legge -. Voltandoci indietro, fra qualche anno, sono sicuro che avremo grande nostalgia di questi tre anni. Il destino sembra segnato. Le parole dell'allenatore neroverde, anche ieri dopo la gara, sembrano inequivocabili. Ora però - mi perdoni se le do del tu - prendi una decisione ma non ascoltare il cervello. Ascolta il cuore. Come hai sempre fatto. La ragione non ha sempre ragione. Il cuore è il padrone dei desideri".