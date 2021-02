L'Atalanta ci prova ma spreca troppo. Tra una settimana i gol saranno fondamentali

Un match completamente diverso rispetto al 4-1 subito in campionato. La prima semifinale tra Napoli e Atalanta termina 0-0, con tante occasioni sciupate da parte della compagine di mister Gasperini: la Dea non ha di certo tirato indietro la gamba, ma è mancato il colpo del ko contro una squadra in difficoltà ma comunque in grado di mantenere un certo equilibrio. Napoli alle corde? Sì, ma fino a un certo punto. Il risultato salva gli azzurri che con un pareggio - non con lo stesso risultato di ieri sera - potranno trovare la qualificazione alla finale. Poche analisi dunque per la squadra orobica: bisogna far gol senza incassarne troppi per poter arrivare a giocarsi la Coppa Italia.

TROPPE OCCASIONI SPRECATE - Al Diego Armando Maradona si è vista una squadra più aggressiva rispetto a tre giorni fa. Tanto pressing sui portatori di palla e una manovra sicuramente più fluida. È mancato soltanto il gol, sfiorato a più riprese dagli uomini del Gasp: la difesa a tre del Napoli - tanto criticata al momento della conferma delle formazioni - ha contenuto una squadra che anche nelle giornate nere riesce a trovare almeno un gol. La nota di demerito dunque è tutta nerazzurra: visto il computo totale delle occasioni create era necessario avere maggiore concretezza negli ultimi sedici metri.

CONTANO I GOL - Ora l'Atalanta sarà obbligata a vincere con qualsiasi punteggio. O meglio, servono le reti segnate per poter passare: in caso di 0-0 si andrà ai supplementari (ed eventualmente ai calci di rigore), mentre in caso di pareggio con qualsiasi punteggio sarà il Napoli di Gattuso a raggiungere l'ultimo atto della competizione. Vittorie obbligate o meno, l'Atalanta ha dimostrato di saper creare tanto, ma deve sfruttare meglio le situazioni: con la Champions League che si avvicina i nerazzurri dovranno dare il giusto peso alle occasioni sprecate e ai gol non segnati. D'altronde le reti nel calcio sono vitali, soprattutto nelle competizioni con sfide di andata e ritorno.