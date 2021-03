L'Atalanta nei big match in trasferta ha steccato solo con il Napoli. L'Inter vince (quasi) sempre

L'Atalanta è un avversario scomodo per l'Inter. Perché lontana dal Gewiss Stadium ha una discreta potenza di fuoco, tanto da avere perso solamente una volta in campionato. È successo contro il Napoli, all'inizio di questa stagione, quando però c'era in testa la sfida di Champions League contro l'Ajax. In compenso nelle altre partite sono arrivate due vittorie contro Lazio e Milan, più un pareggio con la Juventus, pur mantenendo un discreto possesso palla per tutta la sfida. Di più, basta vedere il girone di qualificazione in Champions per capirne la portata: tre vittorie su tre, la prima contro il Midtjylland, la seconda ad Anfield contro il Liverpool, poi l'Ajax alla Johann Crujff Arena.

Dall'altra parte l'Inter sta fondando le proprie fortune sull'equilibrio in casa e in trasferta. In caso di vittoria i nerazzurri sarebbero i migliori della stagione come punti fatti in casa, mentre in trasferta è dietro solo al Milan. In quest'annata l'Inter ha vinto l'83% delle partite giocate a San Siro. Peggio, invece, in Champions League, senza mai vincere nel gironcino.