L'Atalanta ritrova Hateboer. L'olandese volante arma in più per la corsa Champions

Tre mesi e ben 18 gare dopo. Finalmente il calvario di Hans Hateboer sembra essere stato messo alle spalle. L'esterno olandese è tornato in campo nel match contro il Bologna e, nonostante la mancanza di condizione, è riuscito a disputare tutti i 90' minuti. Un buon test dal punto di vista fisico per un finale di stagione decisivo in chiave Champions League: l'esterno classe '94 ha dimostrato di aver recuperato dall'infortunio osseo rimediato nel match di San Siro contro il Milan. Mezza stagione saltata e il dubbio Europeo a giugno, ma in fin dei conti Hateboer può riprendersi tutto nello sprint finale.

TORNA LA COPPIA GOSENS-HATEBOER - Tra squalifiche e assenze i due esterni ataltini non giocano insieme proprio dalla notte del 23 gennaio, giorno in cui la compagine orobica si è imposta 3-0 nello scontro diretto con il Milan. L'inizio della fine per il giocatore nerazzurro, che in un girone (o quasi) di campionato ha dovuto combattere contro una dolorosa microfrattura al piede sinistro. Durante la sfida col Bologna la fatica si è fatta sentire, ma questo non impedirà al giocatore di poter scendere in campo da titolare anche nel match col Sassuolo: al Mapei Stadium, molto probabilmente, rivedremo l'esterno orange in campo con Robin Gosens. Una coppia d'esterni che è mancata parecchio dal punto di vista dell'esperienza e della conoscenza del 3-4-1-2.

CONVOCAZIONE LAST MINUTE? - Hateboer guarda anche al futuro e a un Europeo difficilmente raggiungibile. Prima dello stop è sceso sempre in campo con la nazionale, collezionando 6 presenze nella Uefa Nations League e due nelle amichevoli contro Spagna e Messico. Non sarà facile rientrare nella lista che andrà a giocarsi la manifestazione continentale, ma quasi sicuramente il calciatore olandese cercherà di dare il massimo in questo finale di stagione. Prima c'è un secondo posto da conquistare con la maglia dell'Atalanta. Per l'Europeo, invece, c'è ancora tempo.