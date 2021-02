L’Atalanta sbatte contro la Lazio. Ultimo giorno di mercato, Lammers verso la permanenza

Ultimo giorno di mercato agrodolce per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Lazio questa volta fa il bello e il cattivo tempo grazie anche a un paio di svarioni difensivi da parte della compagine orobica: tre punti meritati per i capitolini che interrompono la striscia positiva di 14 partite tra campionato e coppe. Nel frattempo Viktor Kovalenko è arrivato a Bergamo, mentre Lammers può restare: non è escluso un tentativo in extremis nelle ultime ore da parte delle squadre interessate all’olandese.

PARTITA DA DIMENTICARE - Una gara giocata male sin dal’inizio, con troppi errori in entrambe le fasi di gioco. Le assenze di Gosens, Hateboer e Romero hanno sicuramente cambiato il corso della gara: Palomino non è riuscito a sostituire il connazionale, Ruggeri ha sofferto la velocità e l’esperienza di Lazzari. Maehle ha avuto un buon impatto da quando è arrivato, ma ha pagato il momento negativo di tutta la compagine nerazzurra. Nota di demerito per Josip Ilicic: lo sloveno ha sbagliato troppo rispetto alla sfida di sabato contro il Milan, è mancata la sua qualità nell’ultimo passaggio. Col Napoli servirà voltare immediatamente pagina.

LAMMERS RESTA? - Il ko contro la Lazio arriva a un giorno dal termine del mercato di gennaio. Difficile vedere nuovi innesti, intanto Kovalenko è arrivato ieri a Bergamo per poter risolvere gli ultimi dettagli. Lammers, invece, può restare: diverse squadre proveranno l’assalto last minute, ma visti gli impegni nei prossimi mesi Gian Piero Gasperini vuole assolutamente avere un’alternativa ai soliti Muriel e Zapata. Si chiude un mese complicato - considerando anche l’addio del Papu Gomez -, ora bisogna ripartire dalla semifinale di andata di Coppa Italia.