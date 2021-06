L'ex portiere Manninger: "Juve, punta su Sabitzer. Potrebbe essere il tuo motore"

Basterebbe Manuel Locatelli? Chi può acquistare la Juventus per rinforzare il suo centrocampo? Per Alex Manninger, ex portiere bianconero, un profilo adatto potrebbe essere quello di Marcel Sabitzer, centrocampista del Lipsia e della nazionale austriaca classe '94: "Marcel potrebbe essere un giocatore adatto alla Juventus. Io ho giocato con suo padre Herfried che era un attaccante, a differenza di suo figlio che è un motore in ogni centrocampo in cui gioca. Lo sta dimostrando al Lipsia", ha detto nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'Tuttojuve.com'.