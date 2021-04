L'Inter e il finanziamento da 200/250 milioni: non peserà sulle casse e sul debito del club

Calcioefinanza fa il punto sul ritorno di Steven Zhang in Italia e sull'arrivo a Milano, la prima volta dopo ottobre. Tra i temi di discussione anche il finanziamento da 200/250 milioni che sarà erogato a Great Horizon, ovvero sia la holding in Lussemburgo di proprietà di Suning tramite cui controlla formalmente l’Inter.

Come funziona Non andrà a gravare direttamente sulle casse del club: la quota, che partirà dal Lussemburgo e servirà per il riassetto e per la stabilità delle casse, sarà poi versata nelle casse dell’Inter attraverso un aumento di capitale o un finanziamento soci, in modo da non far crescere ulteriormente l’indebitamento del club.