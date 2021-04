L'Inter ha 12 giocatori in prestito. Da loro in estate potrà arrivare un bel tesoretto: l'elenco

L'Inter ha in prestito un vero e proprio tesoretto che in estate potrà fruttare più o meno soldi a seconda di come si evolveranno le trattative. A fare il punto, l'edizione odierna di 'Tuttosport' che riporta tutti i giocatori di proprietà del club nerazzurro attualmente in prestito altrove. L'unico praticamente certo di esser riscattato sarà Federico Dimarco, con l'Hellas Verona che spenderà 6.5 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo. Per gli altri, invece, futuro da definire. Ecco l'elenco:

Nainggolan

Dalbert

Joao Mario

Lazaro

Dimarco

Di Gregorio

Grevillon

Agoume

Brazao

Salcedo

Males

Mulattieri