L'Inter ha mai cercato Messi? Marotta: "Me l'hanno raccontata, ma non riguarda la mia gestione"

vedi letture

Nella lunga intervista concessa a DAZN, l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta si sofferma su vari temi riguardanti la propria carriera, sottolineando anche l'operazione di mercato che ricorda con più piacere: "Pogba. Lo abbiamo preso a zero e rivenduto allo stesso club (lo United, ndr) per 110 milioni. Se è vero che l'Inter ha cercato Messi? Me l'hanno raccontata, ma non riguarda la mia gestione. E' una cosa dell'Inter del passato, dico solo quello".