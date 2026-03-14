L'Inter inciampa ancora. E ora il Milan può davvero riaprire il campionato

L'Inter non sfrutta la stanchezza post Champions dell'Atalanta e frena ancora, dopo il ko nel derby contro il Milan. A San Siro contro una Dea reduce dall'1-6 casalingo col Bayern Monaco finisce 1-1, con Krstovic che risponde nel secondo tempo all'iniziale vantaggio di Pio Esposito.

Una frenata pesante in termini di classifica. Se un successo sull'Atalanta avrebbe riportato gli uomini di Chivu a +10 sul Milan, infatti, il momentaneo +8 potrebbe diventare +5 domani sera, con Pulisic e compagni che saranno di scena all'Olimpico contro la Lazio di Sarri. Eventualità che darebbe ancora più spinta al Milan nella volata finale, dopo aver dimezzato lo svantaggio in sole due partite.

I calendari a confronto di Inter e Milan per le ultime giornate:

1. INTER 68

30ª giornata, Fiorentina - Inter

31ª giornata, Inter - Roma

32ª giornata, Como - Inter

33ª giornata, Inter - Cagliari

34ª giornata, Torino - Inter

35ª giornata, Inter - Parma

36ª giornata, Lazio - Inter

37ª giornata, Inter - Hellas Verona

38ª giornata, Bologna - Inter

2. MILAN 60

29ª giornata, Lazio - Milan

30ª giornata, Milan - Torino

31ª giornata, Napoli - Milan

32ª giornata, Milan - Udinese

33ª giornata, Hellas Verona - Milan

34ª giornata, Milan - Juventus

35ª giornata, Sassuolo - Milan

36ª giornata, Milan - Atalanta

37ª giornata, Genoa - Milan

38ª giornata, Milan - Cagliari