L'Inter inciampa ancora. E ora il Milan può davvero riaprire il campionato
L'Inter non sfrutta la stanchezza post Champions dell'Atalanta e frena ancora, dopo il ko nel derby contro il Milan. A San Siro contro una Dea reduce dall'1-6 casalingo col Bayern Monaco finisce 1-1, con Krstovic che risponde nel secondo tempo all'iniziale vantaggio di Pio Esposito.
Una frenata pesante in termini di classifica. Se un successo sull'Atalanta avrebbe riportato gli uomini di Chivu a +10 sul Milan, infatti, il momentaneo +8 potrebbe diventare +5 domani sera, con Pulisic e compagni che saranno di scena all'Olimpico contro la Lazio di Sarri. Eventualità che darebbe ancora più spinta al Milan nella volata finale, dopo aver dimezzato lo svantaggio in sole due partite.
I calendari a confronto di Inter e Milan per le ultime giornate:
1. INTER 68
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Inter - Roma
32ª giornata, Como - Inter
33ª giornata, Inter - Cagliari
34ª giornata, Torino - Inter
35ª giornata, Inter - Parma
36ª giornata, Lazio - Inter
37ª giornata, Inter - Hellas Verona
38ª giornata, Bologna - Inter
2. MILAN 60
29ª giornata, Lazio - Milan
30ª giornata, Milan - Torino
31ª giornata, Napoli - Milan
32ª giornata, Milan - Udinese
33ª giornata, Hellas Verona - Milan
34ª giornata, Milan - Juventus
35ª giornata, Sassuolo - Milan
36ª giornata, Milan - Atalanta
37ª giornata, Genoa - Milan
38ª giornata, Milan - Cagliari