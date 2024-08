Ufficiale L'Inter piazza due colpi per il futuro: depositati i contratti di Putzen e Kartelo. I dettagli

L'Inter continua a muoversi in prospettiva e, in attesa di capire come andrà a concludersi l'affare Palacios, piazza due colpi per il futuro. Come si apprende dai canali ufficiali della Lega, infatti, il club nerazzurro ha depositato il contratto Dino Putzen, giovane centrocampista svedese classe 2008 arrivato dallo Jonkopings Sodra.

L'altro innesto per il vivaio dell'Inter porta il nome di Dominik Kartelo, centrocampista croato classe 2008, prelevato a titolo definitivo dal Sibenik. Il contratto del ragazzo è stato depositato negli uffici della Lega Serie A.