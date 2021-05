L'Inter punta il record di 16 vittorie di fila al Meazza. Una serie iniziata all'ottava giornata

La sconfitta con la Juventus, anche per come si è concretizzata - sottolinea il Corriere dello Sport - ha dato fastidio ma non cambia nulla nella sostanza della stagione dell’Inter. I nerazzurri, però, ora vogliono chiudere in bellezza con l’Udinese. Tra i segreti del dominio nerazzurro, c’è anche San Siro. Pur senza pubblico, infatti, Lukaku e compagni hanno messo insieme una serie di 15 vittorie consecutive. E’ già un record per il club: arrivare a 16, però, vorrebbe dire alzare ulteriormente l’asticella. La serie è cominciata con il Torino, all’ottava giornata. Prima, che San Siro si trasformasse in un fortino inespugnabile, c’erano stati invece il pari col Parma e il ko con il Milan.