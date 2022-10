L'Inter può centrare gli ottavi di Champions mercoledì col Viktoria Plzen: San Siro è già sold out

Mercoledì 26 ottobre l'Inter, nel match delle 18.45 contro il Viktoria Plzen, avrà l'occasione per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per spingere la squadra di Simone Inzaghi, come spesso capita ultimamente, ci sarà un San Siro sold out col oltre 70mila spettatori sugli spalti. La conferma arriva dal sito ufficiale della società nerazzurra.