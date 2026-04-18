L'Italia può perdere un altro talento: sirene inglesi per Ahanor, può arrivare una maxi offerta
L'Italia può perdere un altro giovane talento. Si tratta, secondo quanto raccolto da TMW, di Honest Ahanor, che ha mercato in Inghilterra e non solo.
Il talentoso difensore classe 2008, sbocciato a sorpresa in questa stagione e protagonista finora con 29 presenze, un gol segnato e 1.534 minuti giocati in tutte le competizioni, non è un titolarissimo della Dea e una maxi offerta da 50 milioni di euro diventerebbe quindi quasi impossibile da rifiutare durante la prossima estate di calciomercato.
L'agente di Ahanor sta ricevendo diversi sondaggi, specie appunto dai grandi club inglesi (ma occhio anche al Real Madrid per un eventuale Huijsen-bis), anche se l'ultima parola spetterà ovviamente al club orobico visto il contratto in scadenza nel 2028.
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