L'Italia si fa male da sola: autogol di Maggiore, è 1-1 contro la Repubblica Ceca

La pressione della Repubblica Ceca porta al gol del pareggio, ma è un 1-1 incredibilmente rocambolesco: punizione dalla trequarti in favore dei cechi, con la difesa azzurra che tiene bene le marcature in area di rigore, ben comandata da Carnesecchi. L'estremo difensore azzurrino non può davvero nulla però sulla traiettoria beffarda imposta al pallone da un colpo di testa di Maggiore, che anticipa tutti e con un pallonetto beffa il proprio portiere. Autorete a un quarto d'ora dalla fine ed Europeo che rischia di mettersi subito in salita per l'Under 21 di Nicolato.

