L'Udinese ci prova in tutti i modi, Silvestri salva il Verona: 0-0 al termine dei primi 45'

vedi letture

Punteggio bloccato sullo 0-0, ma è soltanto una casualità. Anzi, il Verona e Juric devono ringraziare Silvestri per gli interventi sulle varie occasioni da gol non sfruttate dall’Udinese. Ottima prova da parte dei friulani, ma per poter sbloccare il match bisogna aumentare la concretezza negli ultimi sedici metri. Tutto rimandato al secondo tempo, con gli scaligeri che dovranno rivedere l’assetto tattico e la mentalità dopo 45' in apnea.

PARTITA A SCACCHI - Partita a scacchi nei primi minuti di gioco. L’Udinese prova a gestire il possesso della sfera, il Verona si difende e prova a far male in contropiede. La prima vera occasione da gol capita sui piedi di Deulofeu, ma il sinistro dell’ex Watford termina direttamente sul fondo. Il copione del match cambia poco col passare dei minuti: tra i migliori in campo, almeno nella prima parte del primo tempo, Deulofeu e Pereyra. Il Verona fatica, soprattutto nelle ripartenze: giocate complicate e poca velocità nella manovra rallentano notevolmente il ritmo di gioco. Al 25’ palla gol chiarissima per i friulani: sugli sviluppi di un calcio di punizione Samir impatta bene di testa, Silvestri si fa trovare pronto e devia la traiettoria pericolosa.

DEULOFEU MIGLIORE IN CAMPO - Al 30’ Deulofeu si mette nuovamente in proprio dopo un suggerimento di Stryger Larsen: dribbling e tiro, Silvestri esce e col ginocchio evita guai peggiori. Nel frattempo la gara si incattivisce, lo spagnolo ci prova anche da posizione defilata senza però trovare il colpo vincente. L’Udinese inizia a sprecare davvero troppo: prima Stryger Larsen da due passi colpisce Silvestri, poi Bonifazi si vede murare il tiro ravvicinato da Barak. A 3’ dal termine il portiere gialloblù si inventa un intervento super su Walace, pallone deviato in calcio d’angolo. I padroni di casa spingono, il Verona soffre: ma il risultato non cambia, si va negli spogliatoi con il punteggio bloccato sullo 0-0.