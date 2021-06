La compagna di Pirlo attacca Bernardeschi dopo la sua intervista: "Genio incompreso"

Valentina Baldini, compagna di Andrea Pirlo, ha attaccato Federico Bernardeschi attraverso il suo profilo 'Instagram'. In una recedente intervista l'ex 10 della Fiorentina ha infatti punzecchiato l'ormai ex tecnico bianconero. "In Nazionale gioco nel mio ruolo", ha detto Bernardeschi che poi ha aggiunto: "Qui tento la giocata perché me lo fanno fare". Frasi a cui Baldini ha risposto così: "Quando in campo dimostri un milionesimo di quello che hanno fatto i veri campioni... ma decidi di 'rischiare' l'intervista dopo aver fatto un gol al San Marino. Genio incompreso".