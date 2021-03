"La costruzione dal basso? Giusto rischiare". Rivedi il pensiero di Acerbi sull'Italia

Francesco Acerbi, intervenuto in conferenza stampa da Parma, ha parlato del momento della Nazionale e del tema della costruzione dal basso: "Questa è una Nazionale tecnica, forse per questo si cerca sempre di giocare la palla. E' normale che in certi frangenti bisognerebbe andare più in sicurezza, ma giocatori per palleggiare ce li abbiamo".

