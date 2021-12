La delusione di Cuadrado: "Non era questo il risultato che volevamo a Venezia. Noi arrabbiati"

"Non è stato il risultato che volevamo. Rabbia per i punti persi, che devono però motivarci a dare sempre di più". Anche Juan Cuadrado ha mostrato tutta la sua delusione sui social per il pareggio di ieri sera contro il Venezia.

Questo il post del laterale colombiano della Juventus su Instagram: