La Fiorentina ci ripensa: niente Under 16 per Barzagli. Rosati può seguire Italiano

Firenzeviola.it fa il punto sulla trattativa tra Andrea Barzagli e la Fiorentina spiegando che, a un passo dalla firma, la società gigliata ci ha ripensato e ha deciso di non affidare più all'ex difensore della Nazionale la panchina della squadra Under 16. "Molto clamore per nulla, visto che su Andrea Barzagli sembra esserci stato un ripensamento - si legge -. L'ex juventino, che nelle giovanili viola ha anche il figlio, avrebbe dovuto allenare l'Under-16 ma l'idea si è arenata ad un passo dal mettere nero su bianco. Potrebbero aver pesato anche le polemiche legate al passato bianconero di fronte al quale alcuni tifosi hanno mostrato delle riserve, oppure un cambiamento di strategia e scelte".

Per un ex giocatore che non arriva, ecco un altro che potrebbe andare via: si tratta del portiere Antonio Rosati, oggi preparatore dei portieri dell'Under 18. "Ripartito dal settore giovanile, Rosati si aspettava probabilmente un passo avanti e la possibilità di approdare ad una prima squadra ha fatto il resto - si legge -. Secondo 'radio-mercato' infatti l'ex portiere è pronto a raggiungere Vincenzo Italiano al Bologna. Savorani infatti non ha seguito il tecnico in rossoblù e la casella del preparatore dei portieri in casa emiliana è ancora vacante e per questo sarà riempita proprio da Rosati".

