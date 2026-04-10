TMW La Fiorentina ripartirà da Vanoli? Ezio Sella: "C'è da riflettere e ristrutturare"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'ex attaccante ed allenatore, Ezio Sella, ha parlato della situazione della Fiorentina all'indomani del ko in Conference League contro il Crystal Palace.

La sconfitta della Fiorentina con il Crystal Palace come l'ha lasciata? È vero che il primo obiettivo è la salvezza, ma ieri è arrivato un pesante 3-0.

"Ho visto una squadra nettamente inferiore al Crystal Palace, che non aveva le potenzialità e le armi per poter mettere in difficoltà gli inglesi. Che hanno dimostrato di essere superiori sia tecnicamente che fisicamente alla Fiorentina. Credo che la Fiorentina si debba ancora di più concentrare sul campionato, la classifica non è così tranquilla come si pensa".

Ripartirebbe da Vanoli l'anno prossimo?

"Non facile da dire. Anche perché è cambiato un po' tutto, dall'arrivo di un nuovo ds, Paratici, alla morte di Rocco Commisso. Paratici è arrivato dopo l'avvento di Vanoli, dunque credo che andrà fatta una grande riflessione non solo sull'allenatore, ma un po' su tutto per cercare di creare, per la prossima stagione, una squadra competitiva. Una squadra da ristrutturare, Paratici è l'uomo giusto per questo".

Da chi ripartirebbe invece per quanto riguarda la FIGC?

"Sulla FIGC: penso che la cosa più importante non sia il nome da scegliere, ma sia quella di creare un sistema che faccia risorgere un po' l'Italia. Sistemare il sistema calcio non è facile, perché bisognerebbe che la cosa partisse dalle società. Ai club però importa poco della Nazionale. Il nostro calcio è composto al 70% da calciatori stranieri, nei settori giovanili ci sono più stranieri, così diventa difficile. Anche se possibile, secondo me: tutto si può fare, ma non nel breve tempo. Ci vogliono anni prima di portare un nuovo tipo di mentalità".

E per il ruolo di ct della Nazionale?

"Per iniziare da zero come deve fare l'Italia credo che Conte sia la persona più adatta".