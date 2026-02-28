Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ezio Sella: "Udinese giusta per far rinascere Zaniolo. Fiorentina, Solomon perdita importante"

Ezio Sella: "Udinese giusta per far rinascere Zaniolo. Fiorentina, Solomon perdita importante"TUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 19:48
Dimitri Conti
Viola weekend
L'ex attaccante Ezio Sella è stato intervistato da Radio FirenzeViola per esprimersi sui principali temi della sfida di lunedì tra Udinese e Fiorentina, due sue ex squadra (nei viola ha giocato da calciatore, a Udine ha lavorato qualche mese nel 2007 come assistente di Malesani). Le sue riflessioni cominciano dall'ultimo forfait tra i protagonisti del match, quello dell'esterno Solomon per via di un infortunio: "Perdita importante perché si è inserito subito e soprattutto salta l'uomo e avere uno con queste caratteristiche è sempre importante. La lesione non è semplice e serviranno diverse settimane anche se spero che i medici della Fiorentina facciano miracoli".

Quanto cambia per la Fiorentina avere Kean o Piccoli come centravanti?
"Kean ha acquisito forze e autostima nei suoi mezzi, Piccoli protegge la palla e collabora con i compagni e si fa rispettare, credo che possa fare bene anche a Firenze perché finora non si è espresso ancora".

Cosa deve temere di questa Udinese, la Fiorentina?
"I bianconeri sono discontinui ma se in giornata possono mettere in difficoltà perché sono fisici e solidi. Dei loro giocatori mi piace molto Atta, che ha qualità tecniche e fisiche importanti, anche lui se ha la giornata giusta ti può far male e dunque bisogna fare attenzione".

Chiusura sull'ex Zaniolo. Quella all'Udinese è davvero la sua rinascita?
"Lo conosco da quando era alla Roma, è un ragazzo che nel tempo si è un po’ perso. Sicuramente l’Udinese è l’ambiente giusto per rinascere, è un contesto tranquillo e senza pressioni. Lui le qualità ce le ha, ma ancora adesso non mi sembra un giocatore del tutto ritrovato. Si sta riprendendo, quello sì. Se poi lo fa al 100% è un calciatore che può fare la differenza".

L'intervento integrale nel podcast

