Sella: "Roma, credici al quarto posto. Fiorentina, Rugani dietro non basta"

Oggi alle 18:20
Mister Ezio Sella ha parlato dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma, preso anche Zaragoza. Come commenta il mercato giallorosso?
"Il minimo ora è l'Europa League, ma la Roma sta dimostrando di poter competere per il quarto posto e deve crederci fino alla fine. E se viene l'EL va bene lo stesso. Malen speriamo si confermi, con lui ha tutte le potenzialità per arrivare quarta".

Stasera l'Udinese:
"Deve puntare a vincere. Senza nessuna pressione però, tutto quello viene è tutto di guadagnato. Deve giocare spensierata ma pensare sempre a vincere. Credo che possa vincere a Udine, ma sono sempre trasferte pericolose queste. L'Udinese è forte fisicamente ma ha anche elementi di qualità. Sarà dura ma può fare bene stasera la Roma".

E la Fiorentina? Cosa dice?
"Ho visto il calendario e rischia veramente. E' in bruttissime acque, qualcosa ha fatto vedere ma a prescindere dagli attaccanti, deve prendere dei difensori. Rugani? E' un buon difensore ma non basta, ne servivano almeno un paio importanti. Dietro è fragile. Credo Vanoli debba trovare una solidità difensiva e ripartire da quello".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
