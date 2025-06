La Juve al lavoro per trattenere Kolo Muani anche nella prossima stagione

La Juventus ha goduto di un weekend di assoluto riposo, ma da oggi la squadra riprenderà la preparazione in vista del Mondiale per Club. Mancheranno ancora i nazionali che rientreranno a partire da metà settimana. La partenza della Juventus per l’America è prevista per il 14 giugno. Nel frattempo alla Continassa è atteso anche Filip Kostic che è rientrato dal prestito al Fenerbahce. Il serbo farà il Mondiale per Club con la Juventus. Inoltre, martedì 10 giugno, alle ore 11:30, ci sarà la presentazione alla stampa di Damien Comolli. Il nuovo direttore generale incontrerà i media dalla sala stampa dell’Allianz Stadium. Comolli avrà sicuramente modo di parlare delle strategie della Juventus e non mancheranno di certo le domande sul futuro di Igor Tudor e sul mercato bianconero. Inoltre, si attendono anche altri inserimenti a livello societario e in particolare nei quadri dirigenziali mancano un direttore sportivo e capo scout.

La Juventus vuole blindare Kenan Yildiz.

La scorsa estate il club bianconero ha deciso di puntare con decisione su Kenan Yildiz, consegnandogli anche la maglia numero 10, simbolo di grande responsabilità e tradizione. Ora, la dirigenza è pronta a rafforzare ulteriormente il legame con il classe 2005, proponendogli un nuovo rinnovo di contratto. La Juventus ha offerto a Yildiz un prolungamento fino al 2030, con un significativo aumento dell’ingaggio: in caso di accordo, il giovane turco guadagnerebbe circa 3 milioni di euro a stagione. Yildiz si appresta a diventare uno dei pilastri della Juventus del futuro e i tifosi sperano che possa ripercorrere le orme di Alessandro Del Piero, storico numero 10 e simbolo del club. La Juventus, dal canto suo, con questa mossa dimostra di voler costruire attorno a lui un progetto solido e ambizioso. Il ragazzo ha già mostrato lampi di talento e maturità, guadagnandosi spazio e fiducia da parte dello staff tecnico. Oltre alle qualità tecniche, spiccano anche la sua personalità e il suo carisma, elementi fondamentali per emergere in una squadra di vertice. Il rinnovo rappresenterebbe un segnale forte anche verso l’esterno, indicando la volontà della Juventus di trattenere i suoi giovani più promettenti. In un mercato sempre più competitivo, blindare Yildiz significherebbe proteggere un patrimonio prezioso. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma la Juventus ha scelto: Kenan è al centro del progetto.

Kolo Muani pronto a diventare il nuovo riferimento offensivo della Juventus.

La Juventus, in questi giorni, sta lavorando per trovare un accordo con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani. Le parti hanno già stabilito che l’attaccante francese giocherà il Mondiale per Club con i bianconeri, ma l’obiettivo della dirigenza è quello di trattenerlo anche per la stagione 2025/2026. Per questo motivo, la Juventus sta portando avanti i dialoghi con il club parigino per raggiungere un’intesa su un nuovo prestito annuale, con diritto o obbligo di riscatto. I bianconeri hanno deciso di puntare con convinzione su Kolo Muani, che da gennaio a maggio ha offerto ottime prestazioni, realizzando 8 gol, molti dei quali decisivi ai fini del risultato. Proprio per questo, la Juventus lo ha individuato come futuro punto di riferimento dell’attacco e potrebbe affidargli stabilmente il ruolo di centravanti titolare della squadra. Anche perché Dusan Vlahovic sembra destinato a lasciare Torino, considerando la scadenza del suo contratto nel 2026 e la volontà comune di non rinnovarlo. Igor Tudor apprezza molto le caratteristiche di Kolo Muani, considerandolo funzionale al suo calcio fatto di intensità, aggressività e ripartenze rapide. Il francese, dal canto suo, ha manifestato il desiderio di restare a Torino, dove si è ambientato bene e ha ritrovato fiducia. La dirigenza juventina, ora guidata da Damien Comolli, sta valutando tutte le formule possibili per non lasciarselo sfuggire. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti per provare a chiudere l’operazione nel più breve tempo possibile.