La Juve con l’Atalanta senza Vlahovic e Milik. Allegri perde i suoi 9, occasione per Kean

vedi letture

Secondo scontro diretto della stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri che, dopo aver avuto la meglio della Lazio fra le mura di casa, si sposta a Bergamo per sfidare l’Atalanta nella corsa ai posti europei della classifica. “Abbiamo già avuto uno scontro diretto con la Lazio, - ha detto l’allenatore di Madama, - ora un altro con l'Atalanta che è una squadra fisica e aggressiva, bisognerà farsi trovare pronti. Di solito le partite con l’Atalanta sono combattute, è in un buon momento di forma, n casa non ha ancora né preso gol né perso”.

Allegri perde Vlahovic per lombalgia. Out anche il sostituto Milik.

E dovrà fare i conti con una doppia, pesantissima, assenza la Juventus nel complicato pomeriggio di oggi al Gewiss Stadium. Max Allegri perde difatti sia il centravanti titolare Dusan Vlahovic, sia il suo sostituto Arkadiusz Milik per degli acciacchi fisici. “Vlahovic purtroppo non ci sarà, - ha annunciato il tecnico livornese in conferenza stampa, - per il solito problema alla schiena che l'ha tenuto fermo per qualche giorno già la scorsa settimana. Ha fatto allenamenti ma ieri si è fermato e oggi aveva parecchio dolore quindi meglio fermarlo per farlo recuperare in maniera totale. Non ci sarà neanche Milik che dopo la partita col Lecce ha avuto un fastidio al polpaccio ed è meglio che recuperi pienamente così martedì sarà di nuovo con la squadra”. Da una decina di giorni il numero 9 soffre di lombalgia, sembrava tutto alle spalle ma il penultimo allenamento ha riacceso il dolore costringendolo al forfait.

Ma ritrova Kean alla prima da titolare.

La buona notizia arriva invece del quarto attaccante nella rosa bianconera perché Moise Kean fa parte della lista dei giocatori che sono partiti nel pomeriggio di ieri per Bergamo. Messo alle spalle il problema alla tibia e pronta la prima chance della stagione dal primo minuto dopo i soli 28 minuti trascorsi sul rettangolo verde finora. Al suo fianco la certezza Federico Chiesa col, rientro di Kostic a sinistra più indietro e la conferma di McKennie a destra. Un paio di dubbi di formazione da risolvere ancora per Allegri: chi fra Fagioli e Miretti in mezzo al campo e chi escludere dal terzetto di difesa, con Danilo certo del posto, fra Gatti, Bremer e Rugani.