La Juve, i veterani e i rinnovi: intesa di massima con Cuadrado, per Chiellini decisivo Allegri

Giorgio Chiellini vuole rinnovare con la Juventus, ma il suo futuro è ancora abbastanza incerto. Al netto delle frasi sibilline del suo agente Davide Lippi, il difensore della Nazionale - attualmente svincolato - sa che con Massimiliano Allegri in panchina sarebbe destinato ad un ruolo da protagonista. Il suo prolungamento è una priorità per la società bianconera, potrebbe bastare una stretta di mano a sancirlo, ma "i matrimoni si fanno in due" e si attendono sviluppi. Discorso per Juan Cuadrado, contratto in scadenza tra un anno: per il colombiano l'intesa di massima per il rinnovo c'è già. A scriverlo è Tuttosport.