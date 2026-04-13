TMW La Juventus è matematicamente tra le prime dieci: scatta il riscatto di Lois Openda

Dopo la giornata di ieri Lois Openda può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Juventus. L'attaccante belga arrivato la scorsa estate dal Red Bull Lipsia in prestito con obbligo di riscatto condizionato non scende in campo da quasi un mese e mezzo, ma grazie ai risultati maturati nel 32esimo turno di campionato è da oggi al 100% un calciatore bianconero. La condizione per far scattare l'obbligo di riscatto era il raggiungimento delle prime dieci posizioni da parte della Juventus nella Serie A 2025/26, una condizione scattata grazie al successo dei bianconeri di Spalletti a Bergamo e la sconfitta incassata ieri dal Sassuolo contro il Genoa.

Già, perché la Juventus dopo l'ultimo turno di campionato a salita a quota 60 punti, a +18 sul Sassuolo undicesimo fermo a 42. Ma anche la squadra di Spalletti dovesse da qui alla fine perderle tutte e, al contrario, quella di Grosso conquistare solo vittorie, a favore della Juventus ci sarebbero gli scontri diretti: Sassuolo-Juventus 0-3 all'andata, Juventus-Sassuolo 1-1 nel match di ritorno.

Ma quanto sborserà la Juventus? Le cifre le comunicò lo stesso club bianconero al momento dell'acquisto: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società RB Leipzig per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ikoma-Loïs Openda, a fronte di un corrispettivo di € 3,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 40,6 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori per € 1,7 milioni". Per Openda con questo riscatto scatta un contratto valido fino al 30 giugno 2030.