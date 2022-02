La Juventus non riscatterà Morata. Dalla Spagna: niente Barça, il futuro può essere in Premier

Il quotidiano spagnolo Marca torna sul nome di Alvaro Morata e spiega come, nonostante le insistenti voci fino all'ultimo giorno di mercato riguardanti il Barcellona, l'idea dell'Atletico Madrid sia sempre stata chiara e precisa: il giocatore non sarebbe mai potuto andare in blaugrana, vista la voglia dei Colchonerso di non rinforzare una diretta concorrente.

A questo si lega la questione futura: la Juventus, si legge, dopo i due anni di prestito non spenderà i 35 milioni per il riscatto e quindi Morata tornerà a Madrid. L'Atletico però non ha intenzione di puntarci, quindi in estate sarà cercata una nuova soluzione. I Colchoneros vorrebbero incassare dal suo cartellino la stessa cifra pattuita con la Juventus, ma vista la scadenza al 2023 difficilmente gli eventuali acquirenti arriveranno a tanto. Il destino più probabile appare comunque la Premier League, campionato con possibilità di spesa dove Morata ha estimatori, su tutti l'Arsenal.