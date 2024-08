La Juventus vuole Nico Gonzalez, ma serve il sì di Gudmundsson alla Fiorentina

vedi letture

La Juventus vuole arrivare assolutamente a Nico Gonzalez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l'obiettivo è strappare l'argentino per 30 milioni di euro alla Fiorentina, ma i viola prima di una cessione vogliono essere sicuri di avere in mano Albert Gudmundsson. Juventus e Fiorentina, dopo i colloqui incoraggianti delle ultime ore, sono pronte a riunirsi di nuovo per entrare nei dettagli dell’affare e arrivare alla fumata bianca. Alla Continassa confidano sempre di riuscire a inserire nell’operazione una contropartita.

L'obiettivo sarà anche quello di chiudere per Teun Koopmeiners, ma non sarà facile vista la situazione creatasi con l'Atalanta. L'obiettivo di Giuntoli è dare un'accelerata sul mercato per dare una rosa competitiva a Thiago Motta già nella prossima settimana.