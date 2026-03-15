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La Lazio chiude definitivamente il capitolo scudetto? Sarri ritrova i tifosi e batte il Milan 1-0

La Lazio chiude definitivamente il capitolo scudetto? Sarri ritrova i tifosi e batte il Milan 1-0TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
ieri alle 22:44Serie A
Giacomo Iacobellis

La Lazio batte 1-0 il Milan all’Olimpico e conquista una vittoria piena di significati davanti ai propri tifosi. Per i rossoneri, invece, è una sconfitta che pesa molto nella corsa al titolo: la squadra di Massimiliano Allegri fallisce l’occasione per riaprire il discorso scudetto e resta a otto punti dalla vetta. Il primo tempo aveva premiato la formazione di Maurizio Sarri, più aggressiva e capace di sfruttare al meglio le occasioni create. Dopo una traversa di Taylor e alcune buone iniziative offensive, il gol decisivo era arrivato al 26’, quando Isaksen aveva approfittato di un errore di Estupinan trafiggendo Maignan con un tiro preciso. Il Diavolo aveva provato a reagire ma senza trovare spazi contro la solida difesa formata da Gila e Provstgaard.

Nella ripresa il Milan prova a cambiare passo e Allegri inserisce Nkunku, Fullkrug e Athekame, passando a un assetto più offensivo. Al 52’ ci prova Pulisic da fuori area, ma Motta risponde presente. Al 73’ il portiere biancoceleste compie un altro intervento su Nkunku, anche se l’azione viene poi fermata per fuorigioco. Al 75’ i rossoneri trovano anche il gol con Athekame, ma la rete viene annullata per un fallo di mano. Nel finale cresce la pressione degli ospiti, che spingono soprattutto con Modric e Fullkrug. Al 79’ proprio un tiro-cross dell’attaccante tedesco termina sull’esterno della rete, mentre all’82’ Modric ci prova da fuori senza trovare lo specchio.

La Lazio resiste con ordine e Sarri (espulso nel recupero) gestisce le energie con i cambi: al 83’ entra Cancellieri per Zaccagni e all’89’ Belahyane rileva Taylor, stremato. Vengono concessi cinque minuti di recupero, ma il risultato finale non cambia: la Lazio difende il vantaggio e conquista i tre punti che forse chiudono definitivamente il campionato per quel che riguarda lo scudetto.

Rivivi qui il live di TMW di Lazio-Milan

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