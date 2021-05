La Lazio ritrova Luiz Felipe: il difensore rientra nella lista Serie A. Hoedt è il sacrificato

C'è un "nuovo acquisto" per la Lazio, impegnata in queste ultime quattro giornata di campionato nella difficile rincorsa a un posto nella prossima Champions League. Il club capitolino, infatti, ha deciso di inserire nuovamente il recuperato Luiz Felipe nella lista Serie A. A far posto al difensore italo-brasiliano sarà un compagno di reparto: "La S.S. Lazio rende noto l’inserimento all’interno della lista Serie A del calciatore Luiz Felipe Ramos Marchi in sostituzione di Wesley Hoedt", si legge sul sito ufficiale dei biancocelesti.